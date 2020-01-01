الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية (هنا رابط الأسئلة المتوقعة)





تستعرض "بوابة الفجر الإلكترونية" رابط سريع يسهل على طلاب الشعبة العلمية معرفة المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا قبل أداء الامتحان غدا الأحد الموافق 12 من يوليو لعام 2020 ميلاديا,





الثانوية العامة 2020.. يبحث الطلاب والطالبات من الصف الثالث الثانوي عن المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا لمعرفة شكل الامتحان والأسئلة المتوقعة وحلها حلا نموذجا قبل ليتمكنون من أداء الامتحان غدا.





ومن جانبها، حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير رابط سريع لطلاب الشعبة الادبية والعلمية لمعرفة المراجعة النهائية لجميع المواد وحل الأسئلة المتوقعة على المادة لحصد أعلى الدرجات.





ومن هنا ننشر لكم رابط يمكن جميع الطلاب والطالبات من المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا بكل سهولة ولمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، حيث تجعل الطلاب في اختبار تجريبي قبل أداء الاختبارات الرسمية، فقط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وعلى منصة thanaweya يمكن للطلاب معرفة المراجعة النهائية لمادة الجعرافيا وبقية المواد في امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أبرز مراجعات وشروحات مادة الجغرافيا بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.





للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".



