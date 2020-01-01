الصين تسجل إصابتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وفي بيان للجنة الصحة الوطنية بالصين، قالت فيه إنه تم التبليغ عن إصابتين جديدتين وافدتين، ولم تسجل أية حالات وفاة جديدة.

 

وأضافت اللجنة الصحية الصينية، أن عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في شهر ديسمبر الماضي بلغ في 83587 حالة مؤكدة، و4634 حالة وفاة.

 

وأشارت اللجنة الصحية الصينية، إلى تماثل 78623 حالة للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

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