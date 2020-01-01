يوفنتوس يخوض قمة كروية أمام أتالانتا من أجل استعادة بريقه المفقود

السبت 11/يوليه/2020 - 01:29 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات

سيحاول نادي يوفنتوس استعادة تركيزه أمام أتالانتا اليوم من أجل تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس المتصدر على مضيفه ميلان بهدفين يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يخسر برباعية قاسية إذ استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق حيث جاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني.

لكن النتيجة لم تكن كارثية بالنسبة ليوفنتوس نظرا لأن ملاحقه المباشر لاتسيو سقط على ملعب ليتشي المتعثر بهدفين مقابل هدف، ليبقى يوفنتوس في الصدارة بفارق سبع نقاط عن لاتسيو.

وقال ساري "ظهرنا بشكل جيد طوال 60 دقيقة، سيطرنا على المباراة، ثم حلت العتمة لكن ليس هناك ضرورة للحديث المطول عنها بما أن لدينا مباراة بعد أيام قليلة".

وأضاف "الأمر حدث مع فرق أخرى لأنها فترة صعبة على الجميع من الناحيتين الجسدية والذهنية، علينا أن نتحلى بالهدوء ".

وسجل يوفنتوس أربعة انتصارات متتالية منذ استئناف الدوري الإيطالي في 22 يونيو الماضي. بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في جميع المباريات منذ العودة بما في ذلك مباراة ميلان.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا في أربع مباريات قبل أن يغيب عن مباراة ميلان للإيقاف لكنه سيعود أمام اتالانتا بجانب ماتييس دي ليخت.

وسجل رونالدو 26 هدفا في الموسم الحالي ليحل ثانيا في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.

وينبغي على ساري أن يشعر بالقلق إزاء القدرات الهائلة التي يمتلكها اتالانتا حيث يمتلك أقوى خط هجوم برصيد 85 هدفا خلال 31 مباراة فيما سجل يوفنتوس 65 هدفا لكن يوفنتوس يمتلك أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 30 مرة مقابل 39 هدفا سكنت شباك اتالانتا.

فترة التوقف بسبب كورونا أثرت بالسلب على لاتسيو حيث خسر ثلاث مرات في أخر خمس مرات ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الصدارة بعد أن كانت نقطة واحدة تفصله عن يوفنتوس في مارس الماضي.

وقال إيموبيلي الذي سجل هدفين فقط منذ العودة "بعد فترة الإغلاق الكلي لم أعد كما كنت، علي أن أتحلى بالهدوء مجددا، ليس هذا تشيرو الحقيقي، ينبغي علي القيام بالمزيد".

وأضاف "لم يعد بإمكاننا أن نقوم بالأمور التي كنا نفعلها من قبل، لا نقوم بالترفيه عن المشجعين، من الناحية الجسدية لسنا في حالتنا الأفضل".

ويلتقي لاتسيو يوم السبت مع ساسولو الذي حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في أخر خمس مباريات فيما يلتقي روما مع بريشيا المتعثر.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتالانتا

أخبار تهمك

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 18 ساعة

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 3 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

زيدان يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجمه إلى الرجاء المغربي

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى