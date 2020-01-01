جامعة القاهرة: تصحيح امتحانات السنوات النهائية إليكترونيا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن اليوم تبدأ امتحانات السنوات النهائية بكليات الجامعة، وعددهم 80 ألف طالب، موضحا أنهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب خلال الامتحانات.

وأشار "علم الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم يوقعون الكشف على الطلاب على أبواب الجامعة من خلال الكواشف الحرارية، فضلا عن تطهير وتعقيم اللجان، منوها بأن هناك لجنة طبية للتعامل مع أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية.

ولفت المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب داخل اللجنة قليل حفاظا على التباعد الاجتماعي، والامتحانات بنظام الاختيار بين متعدد، والتصحيح إليكترونيا، منوها بأن رئيس الجامعة قرر عودة الطلاب للمدن الجامعية، ولكن كل طالب في غرفة منفردة، مع توفير وجبات جافة وساخنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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