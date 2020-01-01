رئيس الوزراء يشيد بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو2020.





وأشاد مدبولى بسرعة تعامل المنظومة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، وهو ما ظهر جليا في سرعة التعامل مع شكاوى فيروس كورونا، وكذا شكاوى عدم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وشكاوى العالقين بالخارج طلبا للعودة إلى أرض الوطن، وكذا شكاوى الإجازات الاستثنائية للموظفين، وغيرها من الملفات المستجدة، وفى الوقت نفسه التعامل بنفس الكفاءة مع المشكلات العادية التي ترد إليها باستمرار، سواء من تراكم القمامة، أو مخالفات البناء، أو البيروقراطية، وخلافه.





وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة استلمت 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2020، تم الانتهاء من فحص ومراجعة وتوجيه 92 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى لأسباب تتعلق بالتكرار، أو عدم الاختصاص، أو عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.





وأشار الرفاعي إلى أن 10 وزارات اختصت بالنصيب الأكبر بنسبة 76% من إجمالي الشكاوى خلال هذا الشهر، هي: الصحة والسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لافتأً إلى أن أعلى الوزارات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي وزارات: الخارجية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمى، القوى العاملة، البيئة، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية.





وأضاف أن 10 محافظات اختصت بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى خلال هذا الشهر، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية، وكفر الشيخ، وكانت أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي كفر الشيخ، المنيا، بورسعيد، البحيرة، السويس، الإسماعيلية، أسيوط، الجيزة، والدقهلية.





كما كانت اعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها هي جامعات: دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، دمنهور، بورسعيد، المنيا، بنها، حلوان، الأزهر، وقناة السويس.





وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استمرت في التنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات لتلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها الكترونيًا للحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بها، ونشر التنويهات والبيانات الإعلامية بما يتسق وتوجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون بلاغات وإستغاثات وشكاوى واستفسارات المواطنين حول جائحة كورونا المستجد (covid-19) على رأس أولويات عمل المنظومة، فقد تلقت من خلال وسائل تلقى وتسجيل الشكوى على المنظومة 22 ألف شكوى بالقطاع الطبي خلال الشهر من مختلف المحافظات، تضمنت 17 ألف شكوى وبلاغ واستفسار حول انتشار فيروس كورونا وتداعياته المختلفة.





وأوضح أنه في ضوء التنسيق القائم بين المنظومة ووزارة الصحة والسكان، فقد قامت غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات بالتعامل مع شكاوى المواطنين (مرضى فيروس كورونا) والتي تتطلب حالتهم الحجز بمستشفيات العزل، لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة، وكذلك التنسيق المباشر مع مديرى المستشفيات المركزية والعامة المخصصة للفرز والإحالة للتعامل مع بلاغات اشتباه الإصابة وخدمات الفحص الطبي اللازمة وتقديم نصائح وإجراءات وتعليمات العزل المنزلى للمواطنين، وكذلك الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس بالأماكن محل الشكوى، هذا بالإضافة إلى مجهود الوزارة في فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالحالات الطبية الأخرى.





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استمرارها خلال الشهر في الاستقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث استقبلت المنظومة 18 ألف شكوى جديدة تمحورت أغلبها حول تأخر صرف الدفعة الثانية من المنحة لبعض ممن قام بصرف الدفعة الأولى، والتظلم من عدم الاستحقاق، والطلبات الجديدة من بعض المواطنين، للحصول على المنحة، وقامت وزارة القوى العاملة بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها.





وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماما كبيرا بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى للشكاوى المتعلقة بإجراءات امتحانات نهاية العام بالمراحل المختلفة وخاصة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات حيث تم التعامل مع 2279 شكوى وطلبا ومقترحا خلال الشهر، وردت من أولياء أمور وطلاب ومعلمين بشأن الجوانب المتعلقة بسير عملية الامتحانات، وقد ساهمت قرارات وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات في إزالة أسباب نسبة كبيرة من تلك الشكاوى.





وأوضح أن الشكاوى والطلبات الواردة تضمنت 1775 شكوى تخص العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بشأن الأحقية في الحصول علي إجازة استثنائية، في ضوء القرارات الصادرة للتعامل مع أزمة كورونا، وتفويض رؤساء الهيئات في منح الأجازة الإستثنائية، حيث سجلت 1775 شكوى من مواطنين حول رفض جهاتهم منحهم إجازات استثنائية، واضطلعت المنظومة بالتواصل مع أصحاب هذه الشكاوى لإستيفاء أسباب إعتراضهم ومؤيداتهم في الحصول على الإجازة، لتتضح معالم الشكوى لدي توجيهها إلى جهات الإختصاص للبحث والرد على المواطنين.





وبالنسبة لشكاوى المواطنين حول الموضوعات ذات الخطورة أو المهددة لحياة المواطنين، أشار إلى أن جهات الاختصاص من وزارات ومحافظات معنية تقوم بسرعة التعامل معها وخاصة شكاوى المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز وشكاوى الطرق والنقل، كما سجلت المحافظات استجابات لشكاوى وبلاغات المواطنين لحالات تعديات البناء او الإستيلاء على قطع اراض خاصة باملاك الدولة، حيث قامت أجهزة المحافظات المختلفة بالتعامل الفوري مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.



