زيدان يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد

السبت 11/يوليه/2020 - 01:17 م
زيدان
زيدان
وصل نادي ريال مدريد لرقم قياسي، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2-0، في الجولة 35 بالدوري الإسباني.

حسب موقع النادي الرسمي، مع هدفي كريم بنزيما، وماركو أسينسيو، ضد ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، تجاوز ريال مدريد حاجز 500 هدف بقيادة المدرب زين الدين زيدان بوصوله للهدف رقم 501 في جميع المسابقات، جاء ذلك في المباراة رقم 207 للمدرب الفرنسي، أي أن الفريق سجل بقيادته متوسط 2.4 هدفاً في المباراة الواحدة.

بقيادة زيدان، سجل الفريق الأهداف في 90% من مبارياته (187)، وجاءت أهدافه501 موزعة على النحو التالي، 343 هدفاً في الدوري الإسباني، 93 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، 43 هدفاً في كأس الملك، 9 أهداف في كأس العالم للأندية، 5 أهداف في كأس السوبر الأوروبي و8 أهداف في كأس السوبر الإسباني.

وساهمت تلك الأهداف في فوز الريال بعشرة ألقاب مع زيدان كمدرب، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، كأس السوبر الإسباني (2) والدوري الإسباني (1).

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