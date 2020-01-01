اليوم.. وصول 4 رحلات طيران تقل 625 مصريا من العالقين بالكويت

السبت 11/يوليه/2020 - 01:16 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
الفجر
قال تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 18 رحلة طيران تحمل علي متنها 3530 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، ولبنان، والهند، النيبال، وباكستان، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 4 رحلات تقل 625 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ4 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، وأن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 11 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 425 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 14:15 علي الكويتية رحلة رقم 541 وعلي متنها 190 عاملا، وتصل مطار القاهرة، والثانية علي الجزيرة رحلة رقم 1733 وتغادر الكويت 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 210 على العربية - مصر قيام من الكويت 18.45 وعلي متنها 145 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وعلي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة

أخبار تهمك

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجمه إلى الرجاء المغربي

منذ 40 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى