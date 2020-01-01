اليوم.. وصول 4 رحلات طيران تقل 625 مصريا من العالقين بالكويت

قال تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 18 رحلة طيران تحمل علي متنها 3530 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، ولبنان، والهند، النيبال، وباكستان، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 4 رحلات تقل 625 عاملا مصريا من العالقين.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ4 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، وأن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 11 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 425 عاملا.





وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 14:15 علي الكويتية رحلة رقم 541 وعلي متنها 190 عاملا، وتصل مطار القاهرة، والثانية علي الجزيرة رحلة رقم 1733 وتغادر الكويت 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.





أما الرحلة الثالثة رقم 210 على العربية - مصر قيام من الكويت 18.45 وعلي متنها 145 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وعلي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



