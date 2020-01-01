محافظ الفيوم: بدء تقديم الخدمة العلاجية لمرضى "الهيموفيليا" بمستشفى الشفاء

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن بدء تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الهيموفيليا، من الأطفال أو البالغين، بالقسم الذي تم تجهيزه لهم بمستشفى الشفاء بمدينة الفيوم، بهدف التيسير على المرضى من مشقة التردد على أكثر من جهة لإنهاء الإجراءات وصرف العلاج.





وقال المحافظ في بيان اليوم، أن مستشفى الشفاء، استقبل عدد من الحالات المرضية، وتم انهاء الإجراءات اللازمة بشأنهم وصرف العلاج لهم.





ولفت إلى أن العمل بالقسم الجديد يضمن حصول المرضى سواء الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحى، أو حالات العلاج على نفقة الدولة على الخدمة الطبية وإنهاء الإجراءات بكل سهولة.





وأشار إلى أنه يجري إعداد حصر شامل لجميع مرضى الهيموفيليا، حتى يتسنى التواصل معهم، وتيسير الإجراءات الإدارية أمامهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.





كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد تفقد خلال الشهر الماضي مركز الدم الإقليمي بمديرية الصحة بالمحافظة، ولاحظ وجود عدد من المصابين بمرض الهيموفيليا المترددين على المركز يوميا، يواجهون صعوبة شديدة فى إنهاء إجراءاتهم والحصول على عامل الدم اللازم لهم والعلاج.

والتقى المحافظ إحدى السيدات معها طفل يخضع للتأمين الصحي بالمحافظة ويعانى من ذات المرض، حيث استغاثت بالمحافظ عند مرورة امامها، واستمع إلى شكواها بشأن الحصول على عامل الدم، ووجه بحصولها على العلاج لنجلها ثم إنهاء الإجراءات الإدارية فيما بعد، موجهًا مسئولي الصحة بالمحافظة، والتأمين الصحي بتجهيز قسم بإحدى المستشفيات للتيسير على مرضى "الهيموفيليا ".





الجدير بالذكر أن مرض "الهيموفيليا"، هو اضطراب وراثي نادر لا يحدث فيه تجلط الدم بشكل صحيح، وهو ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم (البروتينات)، حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول من الشخص الطبيعي، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة.



