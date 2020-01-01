رسميًا.. عمرو دياب يبدأ العمل على ألبومه الجديد ويستعد لطرح أغنية سينجل

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بدأ الفنان عمرو دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان.



ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.

كما ينوي الهضبة طرح أغنية "سينجل" جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك كدعاية للألبوم.



وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران"، خلال الأشهر القليلة الماضية ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة فى موسم الصيف الماضي".





جدير بالذكر أن من آخر أعمال الهضبة عمرو دياب، الموسيقى التصويرية لتتر مسلسل دينا الشربيني "لعبة النسيان"، وهو من إنتاج شركة "ناي".





