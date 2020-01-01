حبس متهم قتل جاره في المنيا بسبب الأعمال السفلية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:13 م
جثة
جثة
أحمد الخميسي _ محمود عمر
أمر حسام أمين وكيل نيابة مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار عبد الحافظ العقيلي رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة القتل العمد له.

وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من اللواء رأفت الحلواني مساعد المدير المنطقة الجنوب، بمقتل موظف بالمعاش مقيم بمركز ديرمواس.

وبالانتقال تبين وجود جثة لمسن في منتصف العقد السادس من العمر ملقاة على الأرض ومرتديا كامل ملابسه وحوله بركة من دماء متناثره على جدران بعض حوائط شارع مسجد الرحمن وبه طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال.

وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع وبسؤال السكان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م ط" 32 عاما، حاصل على دبلوم تجارة.

وأفادت تحريات المباحث الجنائية الأولية، بأن الجاني كان دائم التشاجر مع المجني عليه مدعيا أنه يقوم بعمل أعمال سحر سفلي، تسببت في تعكير صفو حياته.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم، اعترف أمام العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية بإتكاب الواقعه مقررا: تخلصت منه لأنه كان يقوم بعمل أسحار سفلية وأعمال حتى أصبحت حياتي كتله من الجحيم، فقررت التخلص منه، وحينما وجدته ذهابا إلى الصلاه قمت بأداء الصلاة معه، وبعد خروجة من المسجد بحوالى 100 متر أخرجت سكينا وطعنته بالبطن.

تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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نيابة مباحث كورونا سحر حوادث حبس جثة تحريات أعمال سفلية

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