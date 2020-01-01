وفاة بطلة هولندية في التزلج السريع





كشف الاتحاد الهولندي للتزلج السريع عن وفاة لاعبة التزلج لاراف فان رويجفين عمر عمر ناهز 27 عاما.





وكانت الفحوص الطبية أظهرت معاناة فان رويجفين بأحد أمراض المناعة الذاتية، وذلك في يونيو الماضي، خلال معسكر تدريبي في فرنسا.





ودخلت فان رويجفين وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة بيربينيا، لكن حالتها ساءت خلال الأيام الماضية رغم خضوعها لجراحتين، بحسب ما أوضحه اتحاد التزلج السريع.





وقال جيروين أوتر، مدرب المنتخب الهولندي للتزلج السريع :"أنباء مفزعة تلقيناها للتو. إنها خسارة لعالم الرياضة."





وتوجت فان رويجفين بطلة للعالم في سباق 500 متر في عام 2019.



