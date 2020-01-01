الجزائر: نرفض أي مساع لضم أجزاء من الضفة الغربية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:26 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة، مشددة على رفض أي مساع لضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الحكومة تولي ملف مالي كل الاهتمام اللازم ويعمل على تشجيع الفرقاء لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة.

 

وفي سياق آخر، دعت الجزائر وإيطاليا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وحذرتا من تدهور الوضع الخطر الذي يشهده الوضع الميداني وإنعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

 

وجاء ذلك على هامش زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى إيطاليا، أجرى خلالها جلسة مباحثات مطولة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

 

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا، كشفت فيه عن أجندة ومخرجات الزيارة التي تصدرها ملف الأزمة الليبية، موضحة أن الجانبين "تناولا بشكل مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا؛ حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة".

 

وحذر بوقادوم ومايو من "التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين القضية الفلسطينية الضفة الغربية الجزائر

أخبار تهمك

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يبتعد عن فكرة التعاقد مع نجم صن داونز

منذ 39 دقيقة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

منذ ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 13 ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر تدعو مصر وتونس إلى اجتماع طارئ بشأن ليبيا

رئيس الدولة يتحادث مع وزير الخارجية الجزائري

نشاط مكثف لوزير الخارجية الجزائري على هامش قمة ضفتي المتوسط بمارسيليا

مجددًا.. الجزائر ترفض الغزو التركي في ليبيا

اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي" بالجزائر

وزير خارجية الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

11:36 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

09:02 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى