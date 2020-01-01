الجزائر: نرفض أي مساع لضم أجزاء من الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة، مشددة على رفض أي مساع لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الحكومة تولي ملف مالي كل الاهتمام اللازم ويعمل على تشجيع الفرقاء لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة.

وفي سياق آخر، دعت الجزائر وإيطاليا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وحذرتا من تدهور الوضع الخطر الذي يشهده الوضع الميداني وإنعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

وجاء ذلك على هامش زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى إيطاليا، أجرى خلالها جلسة مباحثات مطولة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا، كشفت فيه عن أجندة ومخرجات الزيارة التي تصدرها ملف الأزمة الليبية، موضحة أن الجانبين "تناولا بشكل مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا؛ حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة".

وحذر بوقادوم ومايو من "التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار".