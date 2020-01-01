أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 25٪ على واردات فرنسية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25٪ على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الخطوة ستؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد.


مشيرا إلى أن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل Google وFacebook وApple

   

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