هاني شنودة عن حسن شاكوش: "رفعت راسنا"

السبت 11/يوليه/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
روان هيثم
قام الموسيقار الكبير هاني شنودة بتوجيه رسالة شكر وفخر لمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر هاني شنودة في هذا الفيديو قائلاً: "ألف مبروك يا شاكوش رفعت راسنا، وان شاء الله يارب أغنيتك الجاية تكون الأولى على العالم".

وكان الفنان حسن شاكوش قد أعلن خطبته بأحد الفتيات، وهي من خارج الوسط الفني من منطقة بولاق الدكرور،وقاما بالإحتفال في أحد الفنادق متخذين كافة الأإجرائات الإحترازية.


وقام حسن شاكوش بغناء أغنية "بتحدى العالم"،للفنان صابر الرباعي والتي من ضمن كلماتها "بتحدي العالم كله وأنا وياك..وبقول للدنيا بحالها إنه أنا بهواك وغن انت حبيبي وروحي معاك قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك".


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