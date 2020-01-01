نيللى كريم ناعية مي مسحال: كانت ست شجاعة ومش بتخاف

السبت 11/يوليه/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


قامت الفنانة نيللى كريم بنعي المنتجة الفلسطينية مي مسحال التى رحلت عن عالمنا أمس ، داخل منزلها، بعد إصابتها بجلطة، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نيللي كريم صورة للمنتجة الفلسطينية مي مسحال، وعلقت عليها قائلة :" البقاء لله في المنتجة و الكاتبة و الصديقة و عشرة عمري و منتجة أول أعمالي "سحر العيون" "غبي منة في" "أخر الدنيا" " فتح عنيك" "أحلام الفتى الطائش مي مسحال ".


وتابعت نيللي كريم قائلة:"خبر حزين جدًا جدًا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر، كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بي لجمهور السينما و لحد الآن من الأفلام اللى يعتز بها جدًا جدًا، و كان أول فيلم كتبته نهي العمروسي و كان أول اخراج لأمير رمسيس " أخر الدنيا" و أول بطولة للنجم "يوسف الشريف" و أول فيلم بطولة رامز جلال " أحلام الفتي الطائش " و أول اخراج فيلم "فتح عنيك " للمخرج عثمان أبو لبن و ناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت و في ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة و مش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مي".

يُشار أن المنتجة مي مسحال لها فيلم جار تصويره حاليًا، يحمل اسم "30 مارس"، وكان صناعه قد بدأوا تصوير المشاهد الأولى من المسلسل منذ أربعة أيام، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد مدني، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.

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