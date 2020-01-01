15 سبتمبر موعد اسئناف بطولة كوبا ليبرتادوريس

السبت 11/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" استئناف كوبا ليبرتادوريس، اعتباراً من سبتمبر ، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

أفاد الاتحاد في بيان: "كوبا ليبرتادوريس الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 15 سبتمبر ، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم كوبا سوداميريكانا اعتباراً من 27 أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني، أليخاندرو دومينغيز، قوله: "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع".

وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلاً.

وبالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر، و2 من ديسمبر، وربع النهائي في 9 من ديسمبر و16 منه، على ان يقام نصف النهائي في 6 من يناير 9 2021 و13 منه.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنها ستقامان في النصف الثاني من يناير.

أخبار تهمك

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 16 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 13 ساعة

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

منذ ساعة

الأهلي يبتعد عن فكرة التعاقد مع نجم صن داونز

منذ 38 دقيقة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

11:36 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

09:02 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى