ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

السبت 11/يوليه/2020 - 12:14 م
يوفنتوس
يوفنتوس
غدير أحمد
أسدل الستار على مواجهات الجولة الواحد و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي انتهت بتعادل الإيجابي لفريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا .

يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقليص الفارق في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع المتصدر تشيرو حيث اصبح رصيده 26 هدفًا، مستغلاً عدم تسجيل مهاجم النسور أمام ليتشي، لتقليص الفارق إلي 3 أهداف عن المتصدر.

ويأتي في المركز الثاني روميلو لوكاكو، لاعب فريق انتر ميلان، برصيد 20 هدفًا، حيث انتهت مباراة يوفنتوس و ميلان الاخيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة كالتالى:-

1- شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.
2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.
3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.
4- جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.
5- لويس مورييل.. 17 هدفًا.
6- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.
7- جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.
8- إدين دجيكو.. 14 هدفًا.
9- دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.
10- أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.

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