ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة
السبت 11/يوليه/2020 - 12:14 م
غدير أحمد
أسدل الستار على مواجهات الجولة الواحد و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي انتهت بتعادل الإيجابي لفريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا .
يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقليص الفارق في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع المتصدر تشيرو حيث اصبح رصيده 26 هدفًا، مستغلاً عدم تسجيل مهاجم النسور أمام ليتشي، لتقليص الفارق إلي 3 أهداف عن المتصدر.
ويأتي في المركز الثاني روميلو لوكاكو، لاعب فريق انتر ميلان، برصيد 20 هدفًا، حيث انتهت مباراة يوفنتوس و ميلان الاخيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة كالتالى:-
1- شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.
2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.
3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.
4- جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.
5- لويس مورييل.. 17 هدفًا.
6- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.
7- جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.
8- إدين دجيكو.. 14 هدفًا.
9- دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.
10- أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.