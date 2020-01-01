ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

أسدل الستار على مواجهات الجولة الواحد و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي انتهت بتعادل الإيجابي لفريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا .





يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقليص الفارق في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع المتصدر تشيرو حيث اصبح رصيده 26 هدفًا، مستغلاً عدم تسجيل مهاجم النسور أمام ليتشي، لتقليص الفارق إلي 3 أهداف عن المتصدر.





ويأتي في المركز الثاني روميلو لوكاكو، لاعب فريق انتر ميلان، برصيد 20 هدفًا، حيث انتهت مباراة يوفنتوس و ميلان الاخيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.





فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة كالتالى:-





1- شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.

3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.

4- جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.

5- لويس مورييل.. 17 هدفًا.

6- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.

7- جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.

8- إدين دجيكو.. 14 هدفًا.

9- دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.

10- أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.



