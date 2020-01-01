سلوى عثمان والدة مي عمر في مسلسل "لؤلؤ"

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انضمت الفنانة سلوى عثمان لقائمة أبطال مسلسل "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور والدة الفنانة مي عمر، والمسلسل من المقرر أن يبدأ تصويره خلال بداية الشهر المقبل.





مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي،وهو بطولة أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد ، هيدي كرم، عماد زيادة، حمدي هيكل.



ويشهد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتقوم مي حاليًا بالتحضير للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني، خاصة أنها تُجسد خلال الأحداث دور مطربة .



والجدير بالذكر أن الفنانة سلوى عثمان خاضت السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.