كارول سماحة معبرة عن حزنها على بلدها: "قلبي عم يغلي"

السبت 11/يوليه/2020 - 12:10 م
كارول سماحة
كارول سماحة
روان هيثم
أعربت الفنانة كارول سماحة عم حزنها الشديد لما تمر به بلدها لبنان وشعبها من تراجع بالأوضاع خلال هذه الفترة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

حيث غردت كارول سماحة قائله: "قلبي فكري وكل مشاعري عم تغلي، بكذب على حالي وبكمل شغلي عادي بغني بمثل بنزل أغنية بس فيهزشئ ناقصني في غصة كبيرة بقلبي".

وتابعت: "شو صعب الانسان ينسلخ عن أرضه، وشو أصعب الانسان يحس بغربة وهو عايش على أرضه".

وأضافت: "بشوف معاناة أهلي على وجوهن بسمعها بنبرة أصواتهم، كل هالطاقات المهدورة رايحة تنزرع بأرض جديدة".

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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