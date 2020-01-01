رفع أنقاض حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - الغردقة"
السبت 11/يوليه/2020 - 12:08 م
محمد طه
أشرفت الدكتورة هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، صباح اليوم السبت، على عملية إلى رفع أنقاض حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال، على طريق "سفاجا - الغردقة" ما أسفر عن تعطل حركة المرور بالكيلو 25.
وقالت رئيسة المدينة: إن غرفة عمليات المدينة تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد بانقلاب مقطورة على طريق سفاجا _الغردقة ولم ينتج عنها خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقل عبد الحميد رضوان سكرتير المدينة ومسئول الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وإدارة المتابعة الميدانية إلى موقع الحادث وبرفقته مسئولى وحدة مرور سفاجا، كما تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.
وأضافت "المغربي" أنه لايوجد أي خسائر أو اصابات في الارواح حيث تم أغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والرمال بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركة المرورية.
وأشارت "رئيس المدينة" إن أوناش مجلس المدينة قد قامت برفع آثار الحمولة من وسط الطريق وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبا.
لافتةً إلى أنه بالفحص المبدئي لرجال المرور تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بحمولة 70 طن من الرمال قادمة من سفاجا باتجاه الغردقة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى إلى انقلابها على حرم الطريق .
تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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