رفع أنقاض حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - الغردقة"

أشرفت الدكتورة هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، صباح اليوم السبت، على عملية إلى رفع أنقاض حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال، على طريق "سفاجا - الغردقة" ما أسفر عن تعطل حركة المرور بالكيلو 25.





وقالت رئيسة المدينة: إن غرفة عمليات المدينة تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد بانقلاب مقطورة على طريق سفاجا _الغردقة ولم ينتج عنها خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقل عبد الحميد رضوان سكرتير المدينة ومسئول الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وإدارة المتابعة الميدانية إلى موقع الحادث وبرفقته مسئولى وحدة مرور سفاجا، كما تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.





وأضافت "المغربي" أنه لايوجد أي خسائر أو اصابات في الارواح حيث تم أغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والرمال بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركة المرورية.





وأشارت "رئيس المدينة" إن أوناش مجلس المدينة قد قامت برفع آثار الحمولة من وسط الطريق وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبا.





لافتةً إلى أنه بالفحص المبدئي لرجال المرور تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بحمولة 70 طن من الرمال قادمة من سفاجا باتجاه الغردقة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى إلى انقلابها على حرم الطريق .



