برلماني: السياحة المصرية ستتألق دولياً في عالم ما بعد كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، أهمية تصريحات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار التي أكد فيها أن مصر بدأت تستقبل أفواجا سياحية من عدة دول بانتظام على مدار الثماني أيام الماضية من دول بيلاروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا وأنه عقد اجتماعا موسعا مع سفراء الاتحاد الأوربي في مصر لاطلاعهم على الإجراءات الوقائية وهم أكدوا بدورهم أنه لا يوجد حظر على السفر لمصر، وإنما هي ضوابط فقط.

وقال "مسعود" فى بيان، اليوم السبت، إن هذه التصريحات المهمة من الدكتور خالد العناني تؤكد نجاح مصر في استعادة المكانة المرموقة للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية، معربًا عن ثقته التامة في أن مصر سيكون لها مكانة عالمية كبيرة في قطاع السياحة وستتألق دوليًا فى عالم ما بعد كورونا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالحملات الترويجية المهمة التي تطلقها وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية عالميًا والاتصالات المكثفة التي يجريها الدكتور خالد العناني مع مختلف دول العالم، إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع مختلف سفراء العالم بمصر للترويج للسياحة المصرية عالميا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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