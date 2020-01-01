مروان خوري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته

السبت 11/يوليه/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
روان هيثم
حرص الفنان مروان خوري أن يحيا الذكرى الأولى لوفاة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام مروان خوري بنشر صورة لوالدته، وعلق عليها قائلاً: "مرت سنة يا أمي".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "الله يرحمها يارب ويصبرك على فراقها".

يذكر أن الفنان مروان خورى نشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وكانت الصورة عبارة عن بوستر أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها، وعلق عليها قائلاً: "انتظروا جديدي كمل حياتك".

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