محكمة البحر الأحمر الابتدائية تتلقى 4 طلبات لمرشحي مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، صباح اليوم السبت، أول أيام التقدم بطلبات الترشح 4 طلبات، حيث قامت اللجنة بفحص الطلبات واوراق الترشح بعد أن حددت مكتب خاص لتلقي الطلبات من الراغبين في الترشح.

وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ والتي مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي.

وخصصت محكمة البحر الأحمر، عددًا من الموظفين لفحص الأوراق قبل عرضها على المستشار المنوط باستقبال الطلبات وتسليم المتقدم ايصال استسلام الأوراق. 

يذكر أن فتحت اليوم السبت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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