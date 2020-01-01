طاهر محمد طاهر: "مثلي الأعلى محمد صلاح.. وعائلتي كلها أهلاوية"

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون السابق والذي انتقل إلى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، عن انتماء أسرته الكروي بأنها عائلة أهلاوية جدًا، قائلًا: "كل العائلة أهلاوية وكلها بتشجع الأهلي وجوز أختي وأولاده مجانين بالنادى الأهلي"، ويتأثر مزاجهم وفقًا لنتيجة مباريات الفريق، موضحًا أن الأهلي حلمه منذ الصغر، وحب جماهيره ومساندتهم له يجعل التحدي أكبر خلال الفترة المقبلة.





وبالانتقال إلى نادى المقاولون قال طاهر محمدطاهر إن النادي منجم ذهب لما يضمه من مواهب ولاعبين مميزين للكرة المصرية، مثل محمد صلاح ومحمد النني الثنائي الذي انطلق من قلعة ذئاب الجبل للاحتراف الخارجي، حيث إن محمد صلاح رمز للمقاولون خاصة، وللكرة المصرية عامة.





وأشار طاهر محمد طاهر إلى أنه فى البداية لم يكن يعرف صلاح أو شخصيته، ولكن بعدما قابله فى معسكر المنتخب قبل مباراة تونس وجده كبيرا بكل شىء فعله، قائلا، "نفسى أكون زى محمد صلاح فى يوم من الأيام، وأسير نفس مسيرته".





وأوضح طاهر محمد طاهر أن مثله الأعلى فى كرة القدم هو ديفيد بيكهام، وعلى مستوى اللاعبين المصريين فهو محمد صلاح، وعن مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو قال طاهر محمد طاهر، إن الثلاثة لاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبى وجهة نظر لشوقى غريب المدير الفنى واختيار له وحده، إلا أن صلاح رمز كبير لمصر وننظر له على أنه فخر لنا جميعًا".





وضم الأهلي طاهر محمد طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منها تدفع نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلى للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب فى تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق فى الحصول على 20% من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.