الأهلي يبتعد عن فكرة التعاقد مع نجم صن داونز

اتخذ النادي الاهلي قرارا صادما في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم هجوم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي يحاول منذ فترة ضم سيرينو في الصيف القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بالموسم المقبل.





وقرر المارد الأحمر التراجع عن فكرة التعاقد مع سيرينو في نهاية الموسم الجاري وإغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي.





وجاء قرار مسئولو القلعة الحمراء بالتراجع عن فكرة ضم جاستون سيرينو في الصيف بسبب مطالب نادي صن داونز المادية المبالغ فيها لبيع اللاعب.





ويرفض نادي صن داونز نهائيا فكرة بيع سيرينو في نهاية الموسم الجاري لحاجة الفريق الشديدة له وذلك بعد أن تم تجديد عقده لفترة طويلة مع الفريق الجنوب إفريقي.



