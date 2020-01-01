أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد تتصدر قائمة التريندات عبر تويتر

السبت 11/يوليه/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت أغنية "ولهان" للفنان راشد الماجد قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ولهان" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، ومكس جاسم محمد.

وتضمنت كلمات أغنية "ولهان" الآتي: "تضيق وآمِد النـظر للسمـا فــوق واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق، ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

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