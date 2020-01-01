محمد عساف يحيي حفلا أون لاين في هذا الموعد

السبت 11/يوليه/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يستعد الفنان محمد عساف لإحياء حفلاً غنائيا يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، عبر قناة المجتمع الثقافي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت قناة المجتمع الثقافي عبر ''فيسبوك" قائله: "حفل الفنان محمد عساف يبث أون لاين، ينظم المجتمع الثقافي في أبو ظبي حفلاً غنائيا للفنان محمد عساف يبث عبر يوتيوب 21 أغسطس".

يذكر أن الفنان محمد عساف شارك جمهوره بفيديو قديم له ضمن بروفات احدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "عساف" على الفيديو قائلاَ:" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه".

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