بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:54 ص
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
ريم محمود
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء.

وأعلنت الوزارة في بيان، نموذج إجابة مادة الفيزياء للشهادة الثانوية.
 
وحصلت بوابة الفجر، على جميع صور نموذج الإجابة.

وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزياء على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفيزياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

ونوه بضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.

وأعرب موجهو العموم ومشرفو التقدير على مستوى الجمهورية، عن أن الامتحان يقيس المفاهيم والمبادئ والقواعد الفيزيائية الضرورية اللازمة لمواصلة التعلم فى هذا المجال.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع السادة موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة، وقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وخلص الاجتماع إلى إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعى في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الفيزياء اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2020، التى في ضوئها تحدد درجة صعوبة الأسئلة، وعلي ذلك يتم إقرار نموذج الإجابة أو تعديله في ضوء نتائج العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ يسرى ساويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهى عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزياء.
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة
بدء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء الثانوية.. و"الفجر" تنشر نموذج الإجابة

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عينة عشوائية تصحيح الفيزياء امتحان مادة الفيزياء التعليم

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