أسعار الذهب اليوم السبت 11-7-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11-7-2020 في بداية التعاملات الصباحية، بعدما شهدت حالة من الاضطراب خلال تعاملات أمس الجمعة على خلفية تذبذب السعر العالمي وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 799 جنيها في اخر تحديث له حتى الأن

وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بتحاد العام للغرف التجارية إن هذه التراجعات جاءت بعد إعلان أحد الشركات الأجنبية فاعلية دوائها ريمديد سفير في علاج فيروس كورونا بنسبة 62%.

أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية

عيار ١٨ : 684.85  جنيه للجرام.

عيار ٢١ : 799 جنيه للجرام.

 عيار ٢٤ : 913.10 جنيه للجرام

 الجنيه الذهب6392 جنيه للجرام

 السعر العالمي : 1800 دولار للأوقية.

أسعار الذهب عالمي:

 تراجع الذهب يوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، لكنه صعد نحو 1.2 بالمئة في الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1801.10 دولار.

 

وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي فيكس ”خلفية العزوف عن المخاطرة قادت الطلب على الملاذ في الدولار الأمريكي“ مما يقود الذهب للانخفاض.

وأضاف ”على الرغم من ذلك، يبدو التراجع تصحيحا في سياق الاتجاه الصاعد“.

وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

 

وجرى الإعلان عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد لأي دولة منذ بداية الجائحة في الصين العام الماضي.

وفي انعكاس لنتائج العزوف عن المخاطرة، تراجعت الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في الولايات المتحدة، مما عزز أيضا الدولار، وهو ملاذ آمن منافس، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

 

وأظهرت بيانات أن المتسوقين الأمريكيين هجروا المتاجر في المناطق التي ترتفع فيها الحالات بالقدر الأكبر، مما يثبط الآمال في تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1938.83 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 826.65 دولار، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.54 دولار.

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