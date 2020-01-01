ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز، اليوم السبت، تسجيل 216 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة، لا يزال 186 قيد التحقيق. أما الـ 30 الأخرى فقد تم ربطها بالفاشيات المعروفة.

وقد أبلغت فيكتوريا يوم الخميس عن 288 حالة اصابة جديدة، وهي الاكبر في يوم واحد في اي ولاية استرالية منذ بدء الوباء.

قال أندروز: "سنشهد المزيد والمزيد من الحالات الإضافية.. الخطوات التي اتخذناها كمجتمع فيكتوري هذا الأسبوع لن تنعكس في الأرقام حتى الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. هذه مجرد طبيعة كيفية تحرك هذا الفيروس ".

كما أبلغت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة يوم الجمعة عن سبع حالات جديدة.

وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن 63900 حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

هناك الآن ما لا يقل عن 3،181،846 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة - ربع الإجمالي العالمي - بما في ذلك 134،059 حالة وفاة ذات صلة.

وهذا يشمل حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

تخطى إجمالي اصابات يوم الجمعة الارتفاع السابق الذي بلغه قبل يوم واحد فقط، عندما تم الإبلاغ عن 63،247 حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وعلي صعيد آخر، سجلت السلطات في الهند أكثر من 100000 حالة مصابة بـ Covid-19 في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.


كما أعلنت الوزارة، يوم الخميس، أنها حددت 24،879 اصابة جديدة خلال 24 ساعة - وهي أعلى نسبة في الهند في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وقد تم تحديد 767،296 حالة في البلاد. وتعافى أكثر من 476،000 شخص، بينما توفي 21،129 بعد إصابتهم.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات الجديدة يوميًا بشكل مطرد في الهند، حيث سجلت البلاد أكثر من 20000 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروسات التاجية يوميًا في الأسبوع الماضي. يوم الاثنين، تجاوزت الهند روسيا لتصبح ثالث أكبر دولة تضررت في العالم.

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