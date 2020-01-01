حقيقة مفاوضات عملاق الدوري السعودي مع ثنائي منتخب مصر





وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي: "صحيح أن هناك ترشيحات لضم محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي، لكن لا وجود لعروض حقيقية أو مفاوضات معهما".





وتابع: "بالطبع هما من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم المصرية، لكن المدير الفني للعميد لم يحدد بعد أو يستقر على الصفقات الجديدة".





وكانت تقارير صحفية ربطت انتقال أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا إلى اتحاد جدة السعودي.

كشف نادي اتحاد جدة السعودي حقيقة وجود مفاوضات مع ثنائي منتخب مصر لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.