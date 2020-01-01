المعارضة في هونج كونج تبدأ انتخاباتها الأولية وسط قانون الأمن

السبت 11/يوليه/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أقام معسكر المعارضة في هونج كونج، اليوم السبت، أكشاك اقتراع في أنحاء المدينة التي تحكمها الصين، لإجراء انتخابات أولية تهدف إلى اختيار المرشحين الديمقراطيين الذين لديهم أفضل فرصة للنجاح في انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر.

قال الناشط المؤيد للديمقراطية، جوشوا وونج، قبيل افتتاح كبائن الاقتراع ظهر اليوم (0400 بتوقيت جرينتش): "إن الانتخابات الأولية هي المرة الأولى التي نجعل فيها بكين تعلم أن هونج كونج لا تخضع أبدًا للصين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الناشط: "نحث العالم على وضع هونج كونج تحت دائرة الضوء العالمية."

وتأتي الانتخابات التمهيدية بعد أقل من أسبوعين من فرض بكين قانونًا شاملاً للأمن القومي على المركز المالي الآسيوي، مما أثار المخاوف من أن الحريات واسعة النطاق التي لم تشهدها الصين القارية سيتم سحقها.

يعاقب القانون ما تصفه الصين على نطاق واسع بأنه الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، مع السجن المؤبد ويسمح لعملاء أمن البر الرئيسي بالعمل رسميًا في هونج كونج للمرة الأولى.

عشية الانتخابات التمهيدية، قامت الشرطة بتفتيش مكتب الباحث المستقل روبرت تشونج، الذي يساعد معهد أبحاث الرأي العام في هونج كونج في تنظيم الانتخابات، مما أثار مخاوف بين النشطاء من التدخل في الاستطلاع.

في حين أن الانتخابات التمهيدية هي فقط لمعسكر المعارضة ، يراقب المراقبون عن كثب حيث يقولون أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون بمثابة اختبار للمعارضة الأوسع لقانون الأمن القومي.

وتسعى الانتخابات إلى تعزيز فرصة المرشحين الديمقراطيين لتحقيق أغلبية تزيد على 35 في الهيئة التشريعية التي تضم 70 مقعدًا في استطلاعات الرأي في 6 سبتمبر ، مما قد يمنحهم السلطة لعرقلة مقترحات الحكومة.

حقق معسكر المعارضة في هونغ كونغ انتصارا ساحقا في انتخابات المجالس المحلية في نوفمبر، مدعومًا بدعم حركة احتجاج مناهضة للحكومة أثارها مشروع قانون تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بإرسال الأشخاص إلى البر الرئيسي للصين لمحاكمتهم.

وتلاشت الاحتجاجات التي تصاعدت في يونيو من العام الماضي وتطورت إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية منذ أن اعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص في الأول من يوليو، بعد يوم من إصدار بكين لقانون الأمن القومي.

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

منذ ساعتين

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

منذ 33 دقيقة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

منذ 42 دقيقة

ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟

منذ ساعة و نصف

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

10:05 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى