المعارضة في هونج كونج تبدأ انتخاباتها الأولية وسط قانون الأمن

أقام معسكر المعارضة في هونج كونج، اليوم السبت، أكشاك اقتراع في أنحاء المدينة التي تحكمها الصين، لإجراء انتخابات أولية تهدف إلى اختيار المرشحين الديمقراطيين الذين لديهم أفضل فرصة للنجاح في انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر.





قال الناشط المؤيد للديمقراطية، جوشوا وونج، قبيل افتتاح كبائن الاقتراع ظهر اليوم (0400 بتوقيت جرينتش): "إن الانتخابات الأولية هي المرة الأولى التي نجعل فيها بكين تعلم أن هونج كونج لا تخضع أبدًا للصين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف الناشط: "نحث العالم على وضع هونج كونج تحت دائرة الضوء العالمية."





وتأتي الانتخابات التمهيدية بعد أقل من أسبوعين من فرض بكين قانونًا شاملاً للأمن القومي على المركز المالي الآسيوي، مما أثار المخاوف من أن الحريات واسعة النطاق التي لم تشهدها الصين القارية سيتم سحقها.





يعاقب القانون ما تصفه الصين على نطاق واسع بأنه الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، مع السجن المؤبد ويسمح لعملاء أمن البر الرئيسي بالعمل رسميًا في هونج كونج للمرة الأولى.





عشية الانتخابات التمهيدية، قامت الشرطة بتفتيش مكتب الباحث المستقل روبرت تشونج، الذي يساعد معهد أبحاث الرأي العام في هونج كونج في تنظيم الانتخابات، مما أثار مخاوف بين النشطاء من التدخل في الاستطلاع.





في حين أن الانتخابات التمهيدية هي فقط لمعسكر المعارضة ، يراقب المراقبون عن كثب حيث يقولون أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون بمثابة اختبار للمعارضة الأوسع لقانون الأمن القومي.





وتسعى الانتخابات إلى تعزيز فرصة المرشحين الديمقراطيين لتحقيق أغلبية تزيد على 35 في الهيئة التشريعية التي تضم 70 مقعدًا في استطلاعات الرأي في 6 سبتمبر ، مما قد يمنحهم السلطة لعرقلة مقترحات الحكومة.





حقق معسكر المعارضة في هونغ كونغ انتصارا ساحقا في انتخابات المجالس المحلية في نوفمبر، مدعومًا بدعم حركة احتجاج مناهضة للحكومة أثارها مشروع قانون تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بإرسال الأشخاص إلى البر الرئيسي للصين لمحاكمتهم.



