هل مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال موجود بمصر؟.. طبيب يجيب
السبت 11/يوليه/2020 - 10:55 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن مرض متلازمة كاواساكي الذي يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات ليس موجودا في مصر، وهو ليس مرضا جديد وأول حالة اكتشفت به كانت في اليابان، ولا داعي للقلق أو الخوف منه.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه ليس هناك سبب واضح لحدوثه، حيث لم يحدد بعد هل الإصابة به سببها فيروس أو بكتيريا أو جينات، وهو مرض نادر الحدوث، لافتا إلى أنه لا ينتقل من شخص لأخر غالبا، وطرق انتقاله غير معروفة.
وأكد أنه يتم معالجته بسهولة، ولا يشكل خطورة على الأطفال، موضحا أن أعراضه كثيرة، ولكن من أشهرها الشعور بالحمى، واحمرار العين، وطفح جلدي في كل الجسم خاصة حول الأعضاء التناسلية، وقد يحدث قىء، وإسهال.
تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.