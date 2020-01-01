هل مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال موجود بمصر؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن مرض متلازمة كاواساكي الذي يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات ليس موجودا في مصر، وهو ليس مرضا جديد وأول حالة اكتشفت به كانت في اليابان، ولا داعي للقلق أو الخوف منه.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه ليس هناك سبب واضح لحدوثه، حيث لم يحدد بعد هل الإصابة به سببها فيروس أو بكتيريا أو جينات، وهو مرض نادر الحدوث، لافتا إلى أنه لا ينتقل من شخص لأخر غالبا، وطرق انتقاله غير معروفة.





وأكد أنه يتم معالجته بسهولة، ولا يشكل خطورة على الأطفال، موضحا أن أعراضه كثيرة، ولكن من أشهرها الشعور بالحمى، واحمرار العين، وطفح جلدي في كل الجسم خاصة حول الأعضاء التناسلية، وقد يحدث قىء، وإسهال.



