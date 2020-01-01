بلاغ يتهم عبدالله الشريف بالعمالة للمخابرات القطرية والتحريض ضد الجيش
السبت 11/يوليه/2020 - 10:55 ص
مـروة هيـكل
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18770 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب عبدالله الشريف بالتحريض على المؤسسة العسكرية وتعمده نشر أخبار كاذبة وملفقة عنها وبث فيديوهات مفبركة مخابراتيا للتحريض على مؤسسات الدولة المصرية بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفتنة والقلاقل بين أطياف الشعب المصري.
وأشار محمود في بلاغه، إلى أن الإرهابى عبدالله الشريف، يعد أداة منفذة للتنظيم الإخواني الإرهابي الساعي لتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الفزع وترويع المواطنين.
وأضاف أن عبدالله الشريف، ارتمى في أحضان جهات خارجية معادية لمصر، وتم تجنيده للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي على رأس تلك الجهات المخابرات التركية والقطرية، التي تمول الإرهابي الهارب بأموال طائلة.
واستند في بلاغه المقدم للنائب العام، ضد الإرهابي عبدالله الشريف، إلى الفيديوهات المفبركة والتي تحتوي على مقاطع فيديو ملفقة وتطاوله فيها على مؤسسات الدولة وقياداتها والتى يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الداعمة لجماعة الإخوان الارهابية والقنوات الموالية لهم وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين.
وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعبدالله الشريف؛ لارتكابه الجرائم المنوه بها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عبدالله الشريف على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا