شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

حدد النادي الأهلي مطالبه للموافقة على بيع النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل أجايي في نهاية الموسم الجاري لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي مع الفريق.





وأكد فايلر أنه من الممكن أن يوافق على فكرة رحيل أجايي عن الفريق الأحمر في حالة وصول عرض مناسب وضخم لضمه في الصيف.





وحدد النادي الأهلي مبلغ ضخم للموافقة على بيع أجايي في نهاية الموسم الحالي لأي نادي يريد ضمه.





ويريد المارد الأحمر الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار من أي نادي يريد ضم جونيور أجايي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.



