مقتل 11 وفقدان 23 إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال

السبت 11/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
انتشل رجال الإنقاذ جثث 11 شخصًا في مقاطعة غانداكي في نيبال، بينما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات شديدة وانهيارات أرضية، حسبما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليوم السبت، نقلًا عن السلطات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن راجارام زبيدي، رئيس الجناح السادس لبلدية دولاغيري: "تم انتشال عشر جثث من قرية مارانغ - قرية في منطقة مياغدي - بينما واحدة من ثاداخاني."، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسبالصحيفة، قال المسؤول: "إن الجهود مستمرة لاستعادة 11 مفقودًا من ريخ وكاليني ورامش ونامروك وكامدي وثمانية من بلدية ديليكا الريفية -7 وثلاثة من تكام."

تعرضت غرب وسط نيبال لعاصفة شديدة مساء الخميس وصباح الجمعة أسفرت عن انهيارات أرضية فى أربع مناطق بالمقاطعات.

وبحسب الصحيفة، فإن أكثر المناطق تضررًا هي مياغدي، حيث تم دفن حوالي 43 منزلاً في انهيارات أرضية في المنطقة، مما أثر على أكثر من 400 شخص.

أخبار تهمك

ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

منذ 39 دقيقة

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

منذ نصف ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

منذ ساعتين

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

10:05 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى