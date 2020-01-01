مقتل 11 وفقدان 23 إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال

انتشل رجال الإنقاذ جثث 11 شخصًا في مقاطعة غانداكي في نيبال، بينما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات شديدة وانهيارات أرضية، حسبما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليوم السبت، نقلًا عن السلطات المحلية.