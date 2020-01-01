تعرف على تفاصيل شخصية هنا الزاهد في فيلم "الغسالة"

السبت 11/يوليه/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تنتظر الفنانة هنا الزاهد حاليًا طرح فيلمها الجديد "الغسالة" في دور العرض خلال الأيام المقبلة،وتُجسد خلال الأحداث شخصية معيدة في كلية العلوم في قسم تشريح الحيوانات وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم قصة حب، وهو يُجسد دور دكتور معها فى الجامعة، وتواجه العديد من العقبات.

ويعتبر الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعد تقديمهم فيلم "قصة حب" الذي عرض في موسم عيد الحب العام الماضي.


فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.


والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، وهو بطولة أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد محمود، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.








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