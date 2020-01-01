كاتي بيري تطرح أغنية "Smile" من بين ألبومها الجديد

السبت 11/يوليه/2020 - 10:38 ص
كاتي بيري
كاتي بيري
روان هيثم
طرحت الفنانة كاتي بيري أغنية جديدة لها تحمل اسم "Smile" من ضمن ألبومها الجديد التي لم تطرحه حتى الآن، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المقرر طرح ألبومها الجديد كاملاً في شهر أغسطس المقبل، وتوالت العديد من التعليقات من الجمهور حيث علق أحدهم قائلاً: "حلوة قوي عجبتني".

يذكر أن النجمة العالمية كاتي بيري حددت موعد تسمية ابنتها القادمة، والتي أعلنت عن حملها بها منذ فترة وذلك من خطيبها أولاندو بلوم، وعبرت كاتي بيري عن انتظارها وتشوقها لرؤية ابنتها الأولى.

وكانت قد أعلنت عن ارتباطها من أولاندو بلوم في عيد الحب الماضي بعد علاقة دامت عامين.

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