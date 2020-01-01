صاحبة صورة معاناة الفيزياء: سعادتي بتعاطف السوشيال ميديا طغت على حزني (فيديو)

قالت تسنيم مصطفى، الطالبة بالثانوية العامة وصاحبة الصورة المعروفة إعلاميا بـ معاناة مادة الفيرزياء، إنها لم تكن تعرف أنه تم التقاط صورة لها وهي تبكي عقب امتحان مادة الفيزياء، وفوجئت بالصورة عقب وصولها منزلها.





وأشار "تسنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن إحدى صديقاتها أرسلت لها الصورة، مضيفة: "فتحت مواقع السوشيال ميديا، لقيت الصورة ملت الدنيا فجأة.. نسيت الامتحان، وفرحت جدا".





وأضافت طالبة بالثانوية العامة وصاحبة الصورة المعروفة إعلاميا بـ معاناة مادة الفيرزياء، أن الصورة عبرت عن قيمة الصداقة، و"غطت" على حزن اليوم، لافتة إلى أنه مرت بفترات نفسية وعصبية صعبة خلال هذه السنة، معلقة: "إحنا بنكون داخلين الامتحان أكننا داخلين إعدام.. بنشعر بكمية رعب غير طبيعية".





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على خطة جديدة تتضمن المواعيد والمسافات الآمنة للطلاب تخص العام الدراسى الجديد، وهناك مقترح بالدراسة فى المدارس يومين في الأسبوع على أن يتلقى الطلاب باقى ساعات الدراسة أون لاين لكن هذه المقترح غير عادل لآن بعض الطلبة لا تتوافر لديهم الإمكانيات.





وأوضح أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التعليم لم تتحق منذ سنوات منها مجال مكافحة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك تعلميات من القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى خطة التعلم الجديدة والتعلم عن بعد، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى وصول الامتحانات إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذى يزيد عددهم على مليون طالب وطالبة ولكن ظهرت بعض المشاكل مثل الغش لأن الطلاب تعودوا على تحصيل الدرجات.





وأشار إلى أن التعلم الجديد وخطة التطوير تجعل الطالب يحب التعلم ليس للحصول على درجات وإنما من أجل التعلم، موضحا أن هناك مجهود يبذل من جميع الجهات وخاصة التعليم العالى لاستقبال الطلاب الجدد فى منظومة التعليم الجديدة.