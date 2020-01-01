"كانت بترفض أعمال ضخمة".. مصطفي الشال يعلق على اعتزال عبلة كامل الفن

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تحدث المخرج مصطفى الشال، عن اعتزال الفنانة عبلة كامل، والذي تعاون معها في أخر أعمالها مسلسل "سلسال الدم" الذي حقق نجاح كبير بكل اجزائه.





وقال خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة “TeN” الفضائية، إن الفنانة عبلة كامل كانت لها نيه في اعتزال الفن وذلك تبين من خلال أحاديثها في كواليس الجزء الأخير من “سلسال الدم قائلا "عبلة كامل زهدت الفن.







وأضاف حديثه عن عبلة كامل قائلا" عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزهم تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا" لكنها رفضت كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة.