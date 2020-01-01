معز الدين موظفة في مسلسل"خيط حرير"

السبت 11/يوليه/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تقوم الفنانة مي عز الدين باستئناف تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "خيط حرير"، وذلك بعد أسبوع في الديكور المخصص للعمل، وتُجسد خلال الأحداث شخصية موظفة في إحدى شركات المقاولات، وتتورط مع رئيس الشركة، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.


مسلسل "خيط حرير"، يُشارك في بطولته مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي عُرِضَ في السباق الرمضاني قبل الماضي، وهو من إخراج أكرم فريد، تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاورى، وضياء الميرغني.

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