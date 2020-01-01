الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

السبت 11/يوليه/2020 - 10:23 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الزمالك قرر عدم التنازل عن مفاوضات والدخول في تحد جديد مع الأهلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الزمالك عن رغبته مرة أخرى في التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي في الصيف الحالي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في صفوف الفريق الأبيض.

وكانت هناك اتصالات بين أحد مسئولي الزمالك مع باهر المحمدي في الساعات الماضية وأقنعه بالانضمام إلى القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي وأن مجلس إدارة النادي الأبيض سينهي كافة التفاصيل مع الإسماعيلي.

ودخل الفارس الأبيض في مفاوضات مع إدارة الإسماعيلي في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيض مطالبهم قليلا وحسم الصفقة خاصة بعد أن الإسماعيلي طلب الحصول على 200 مليون جنية لبيع المحمدي.

ويعتبر الأهلي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف الحالس وتفاوض بالفعل مع المحمدي وناديه الإسماعيلي ولكن المقابل المادي يعوق الصفقة حاليا.

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