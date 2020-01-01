بعد قرار اعتزالها.. إنجي خطاب في أحدث ظهور له عبر الـ"إنستجرام"

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شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إنجي خطاب في هذه الصورة مصففة شعرها بطريقة جذابة، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "زي القمر يا حبيبتي ربنا يحميكي".



يذكر أن إنجي خطاب بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "سوق الخضار" بعدما أكتشفها المخرج جمال عبد الحميد ورشحها له.



وأكدت إنجي خطاب على اعتزالها للتمثيل، بسبب عدم حصولها على حقها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك".





وكتبت إنجي خطاب قائله: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي، مع إني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الاخراج وكارنية النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للاسف الوسط دا مليش مكان فيه، الاعتزال أكرم".