بسنت محمد | تفاصيل القبض على "فتاة التيك توك" في الإسكندرية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:19 ص
بسنت محمد
بسنت محمد
وتصدر اسم بسنت محمد تريند محرك بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول خبر القبض عليها نتيجة لبلاغ تقدم ضدها للنائب العام لنشر فيديوهات مخلة بتقاليد المجتمع وقيمه من خلال استخدام تطبيق "تيك توك".

من هي بسنت محمد؟
- هي فتاة في العشرين من عمرها من مواليد مدينة الإسكندرية وتعيش حاليًا في القاهرة وتستخدم تطبيق "تيك توك" لتقدم برامج الرقص من خلال نغمات الأغاني الشعبية.

لديها أكثر من 400 ألف متابع على موقع إنستجرام وحوالى 8 آلاف مشترك على موقع "يوتيوب"، ومع ذلك فهي لا تتابع سوى 12 شخصًا فقط يعملون في مهنة اليوتيوبر.

من هو صاحب البلاغ المقدم ضدها؟
- أشرف فرحات، مؤسس حملة خليها تنضف، تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدها يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع.

نص البلاغ
- قال فرحات في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنة 2020، عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام"، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة عليهما وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد" يظهر فيه أنها تتعمد إظهار المفاتن لجذب المشاهدين حتى ظهر هذا في أحد الفيديوهات، حيث تعمدت إظهار مفاتن جسدها.

ماذا نشرت بسنت محمد؟
- نشرت بسنت محمد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم وصفه بالفاضح، استخدمت فيه ألفاظ خادشة للحياء بجانب استعراض جسدها، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة وتدشين حملة واسعة ضدها من قبل نشطاء مواقع السوشيال ميديا للقبض عليها. 

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