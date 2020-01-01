أغنية "ولهان'' لراشد الماجد مطلوبة على جوجل

السبت 11/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
احتل الفنان راشد الماجد قائمة التريندات عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ولهان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحققت الأغنية نجاحاً كبيرًا منذ طرحها، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ايه الجمال ده حلوة جدًا".

وتضمنت كلمات أغنية "ولهان" الآتي: "تضيق وآمِد النـظر للسمـا فــوق واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق، ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

أغنية "ولهان" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، ومكس جاسم محمد.

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