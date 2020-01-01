الأهلي يستأنف تدريباته اليوم وفايلر يقود المران

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة.



ويعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لقيادة مران الفريق بعدما غاب عن قيادة التدريبات منذ عودته من سويسرا، بسبب انتظاره نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وظهرت نتيجة فايلر، مساء أمس الأول الخميس، وجاءت نتيجتها سلبية، ويقود مران اليوم هو وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال.



وعاد الثنائي مساء الأثنين الماضي حيث قضوا هناك أجازة طويلة للإطمئنان على إسرتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويستعد النادي الأهلي، لاستئناف مباريات الدوري العام ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.