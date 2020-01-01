جوري بكر أحدث المنضمين لمسلسل "شارع 9"

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انضمت الفنانة جوري بكر، لمسلسل "شارع 9"بطولة الفنان محمود عبد المغني والمقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.





ونشرت جوري، صورة لها وهي تتعاقد على المسلسل عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "توكلنا على الله".





مسلسل "شارع 9"يشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.