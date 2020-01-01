تحديد موعد نهاية عقود اللاعبين في الدوري السعودي

السبت 11/يوليه/2020 - 10:06 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حددت مواعيد انتهاء عقود اللاعبين التي جرى تمديدها بشكل استثنائي، بعد توقف المنافسات لفترة بسبب جائحة كورونا فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن عقود لاعبي أندية دوري المحترفين ستنتهي في 9 من سبتمبر المقبل، بينما تنتهي عقود لاعبي الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك في 5 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر: "اللجنة أرسلت تعميماً إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، أوضحت فيه المواعيد الخاصة بهم، وسيكون انتهاء العقود في 20 سبتمبر لأندية الدرجة الأولى، وفي 12 من الشهر نفسه لأندية الدرجة الثانية.

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