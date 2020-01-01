من وسط الطبيعة.. روجينا تغازل جمهورها بإطلالة جديدة

Advertisements

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهرت روجينا في هذه الصور خاضعة لجلسة تصوير وسط الطبيعة الجذابة، مصففة شعرها وواضعة ميكب أب يتناسب مع جمال بشرتها.



يُشار أن آخر أعمال الفنانة روجينا الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس".



وحققت من خلال دور" فدوى"نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.