انطلاق تصوير مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر في هذا الموعد

السبت 11/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
قرر صناع مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، على الموعد النهائى لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل يوم 10 أغسطس الشهر المقبل. وذلك بعد التعاقد مع الفنانين المشاركين في العمل.


مسلسل "لؤلؤ" هو من نوعية المسلسلات الطويلة، ويعتبر هو أولي بطولات مي عمر، المطلقة بعد نجاحها في مسلسل "الفتوة" والمقرر أن يبدأ عرضه في شهر يناير المقبل.


ويشارك في مسلسل "بجانب مي عمر، الفنان أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل،وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سنيرجي.

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